Plusvalenze Roma e Lazio: iper-valutazioni fra il 30% e il 50%

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione sulla vicenda plusvalenze che vede coinvolte anche le formazioni romane. Come si legge sulla rosea oggi in edicola, le ipotesi di iper-valutazioni sembra che oscillino fra il 30% e il 50% con i giallorossi che avrebbero svolto queste operazioni con Sassuolo, Atalanta, Juventus e Hellas Verona.

I reati ipotizzabili per la Roma, prosegue il quotidiano, ci sarebbero le false comunicazioni sociali e dichiarazioni fraudolente mediante falsa fatturazione. Per la Lazio invece ci sarebbe anche il possibile reato di emissioni di fatture per operazioni inesistenti.