Pochi titolari al raduno a Castel Volturno: ecco chi ci sarà dal primo giorno

Il Napoli si ritroverà mercoledì a Castel Volturno per dare il via alla prossima stagione. Primi test medici, poi sarà la volta di partire per Dimaro. Al Konami Training Center, però, ci saranno pochi titolari, secondo La Repubblica: Mario Rui, Mathias Olivera, Matteo Politano e Hirving Lozano saranno presenti, mentre gli altri dovrebbero aggregarsi direttamente in Trentino.