Polemiche in casa Inter dopo l'eliminazione: "Inzaghi in balia degli errori di Marotta e Ausilio"

Quando l'Inter ha deciso di giocarsi a viso aperto le proprie carte anche in Europa avrebbe dovuto mettere a bilancio anche la scelta di un attaccante a misura di Champions League. Perché, secondo quanto analizzato da Tuttosport, "per vincere contro le medio-piccole in Italia può anche bastare avere Arnautovic e Sanchez come tappabuchi, ma in Europa l’asticella si alza e capita di non riuscire a battere in due partite la Real Sociedad".

Specialmente quando Arnautovic subisce due lesioni nell'arco di poco più di metà stagione, prima ai flessori della coscia sinistra, adesso al bicipite femorale della coscia destra. Per un totale di due mesi ai box e quindi non utilizzabile per Simone Inzaghi che si è ritrovato a fare l'equilibrista centellinando energie e attuando un oculato turnover.

Difficile sperare di replicare un cammino europeo tale e quale a quello dell'anno scorso fino alla finalissima di Istanbul quando alle spalle di Lautaro e Thuram invece non hai più profili di peso specifico come Lukaku e Dzeko. Perché, come analizzato da Tuttosport, "l’Inter è arrivata a Istanbul grazie ai gol della terza punta, ovvero Lukaku, con Porto (a San Siro) e Benfica (a Lisbona), Lukaku che inoltre ha trascinato l’Inter alla rimonta in Champions, permettendo a Dzeko di mantenere la forma per le grandi notti di coppa". E questo vuoto creatosi in attacco viene tacciato al duo dirigenziale Marotta-Ausilio.