Politano è a rischio per Verona-Napoli: l'infortunio è più grave del previsto

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Problemi fisici per Matteo Politano, infortunatosi durante l'amichevole con il Girone lo scorso mercoledì. I primi esami, sostenuti nelle ore successive, avevano evidenziato un leggero problema muscolare al polpaccio sinistro. Problemi che in questi giorni non si sono risolti come sperava la punta, che domani sarà sottoposto nuovamente ad esami approfonditi per capire l'entità dell'infortunio. A rischio così il debutto in campionato contro l'Hellas Verona, scrive Il Mattino.