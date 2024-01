Politano, nulla di grave: lo staff l'ha fermato per un preciso motivo

Si tratta di una semplice gestione delle energie. D'altronde l'esterno di piede mancino è stato uno dei calciatori più utilizzati

Sul campo si lavora in vista del Torino, Matteo Politano oggi si è allenato in parte in gruppo e in parte da solo a causa di un affaticamento riscontrato nella seduta di ieri. Non dovrebbe trattarsi di nulla di grave e l'ex Inter, secondo il Corriere del Mezzogiorno, sarà a disposizione per il Torino.

Il quotidiano specifica che si tratta di una semplice gestione delle energie. D'altronde l'esterno di piede mancino è stato uno dei calciatori più utilizzati della stagione, al netto dell'ultima partita contro il Monza saltata per squalifica dopo l'ingenuo cartellino rosso rimediato con la Roma.