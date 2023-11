Politano, numeri migliori di Osimhen e Kvara: incide anche un aspetto tattico

C'entra sicuramente l'infortunio del nigeriano, ma anche un aspetto tattico, come si legge sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

© foto di www.imagephotoagency.it

Matteo Politano sta avendo numeri migliori di Victor Osimhen (che però è fuori da un mese) e Khvicha Kvaratskhelia. C'entra sicuramente l'infortunio del nigeriano, ma anche un aspetto tattico, come si legge sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport:

"Aggrappati a Politano. Suona strano, forse. Ma con Osimhen out e Kvaratskhelia ormai raddoppiato sistematicamente in ogni zona, nel Napoli di Garcia è Matteo Politano l’uomo della scintilla e dei gol pesanti. Già sei reti in stagioni come Victor, che però in Champions non si è ancora sbloccato, e tre assist come Khvicha: il rendimento di Politano in questo avvio è da stella, da uomo che incide e decide".