Politano, pioggia di 5 dai quotidiani: "Tira malissimo il rigore e non salta mai Kristiansen"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il pallone scotta e Matteo Politano lo sa. L'attaccante del Napoli si presenta dal dischetto e calcia male il rigore che avrebbe potuto riaprire il match poi perso al Maradona contro il Bologna. Difficile non considerarlo tra i protagonisti in negativo. 4 in pagella per La Gazzetta dello Sport "Quel rigore avrebbe potuto riaprire la gara e soprattutto rianimare una squadra moribonda. Lo tira malissimo seppellendo la partita. Un paio di spunti nella ripresa".

Più generosi gli altri due quotidiani sportivi, entrambi sul 5. Così il Corriere dello Sport: " Punta in continuazione Kristiansen ma poche volte lo salta. Si fa parare da Ravaglia un rigore che poteva regalare il gol dell’1-2 al Napoli. Nel secondo tempo impegna Ravaglia con uno dei suoi soliti tiri a giro". Chiudiamo con il giudizio di Tuttosport: "Sbaglia il rigore che poteva cambiare l’inerzia della gara".

LE PAGELLE

TuttoMercatoWeb.com: 5 La Gazzetta dello Sport: 4 Corriere dello Sport: 5 Tuttosport: 5 TuttoNapoli: 5