Politano posseduto dallo spirito di Zidane: un gol leggendario

© foto di www.imagephotoagency.it

Un gol meraviglioso quello siglato da Matteo Politano, che per la Gazzetta dello Sport ricorda molto quello realizzato in una storica finale di Champions da Zinedine Zidane in maglia Real Madrid: "Dopo appena due minuti proprio Politano viene posseduto dallo spirito di Zidane e gira in porta con il sinistro al volo verso l’incrocio il sorpasso.

Poi Zielinski, e sono passati quattro minuti dall’uno-due, rianima il proprio spirito perduto piazzando il sinistro nel sette. Colpani si è dimostrato all’altezza dello spettacolo con un sinistro che ha provato a riaprire la partita, chiusa invece in fretta dal poker di Raspadori, “contagiato” dal Napoli tricolore ritrovato: tap-in facile, ma in coda a un’azione rapida e verticale con l’incursione al tiro di capitan Di Lorenzo. Una rovesciata tentata da Osi e una ruleta di Olivera hanno ribadito lo spirito divertito del Napoli nella ripresa di Monza".