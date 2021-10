Polverosi sul CdS: "Napoli e Milan un pensiero per le rivali che non sfumerà in fretta"

"Quello che Napoli e Milan stanno mostrando in questo campionato merita il timore e la preoccupazione delle loro rivali, dall’Inter alla Roma, dalla Lazio all’Atalanta". Scrive così Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport, analizzando l'inizio di stagione delle due squadre: "Non siamo nemmeno a un quinto del campionato, però le squadre di Spalletti e di Pioli sono un pensiero che sta prendendo forma e che non sfumerà in fretta. Oggi hanno qualcosa più delle altre, forse solo l’Inter (che comunque subisce il gioco, come è accaduto per un tempo a Firenze e poi a Reggio Emilia col Sassuolo, più delle sue rivali, e che ha preso più di un gol a partita) può conservare legittimamente le stesse ambizioni. Le altre sono dietro, intente a capire e risolvere i propri problemi prima di proiettare la stagione sulla scia di avversari che, come Napoli e Milan, sembrano invece già pronti".