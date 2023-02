Polverosi sul Cds: "Napoli più forte, ma in Champions mai fidarsi di nessuno"

"Il Napoli è più forte dell'Eintracht", per completezza e gioco

"Il Napoli è più forte dell'Eintracht", per completezza e gioco. Ma come sottolinea Alberto Polverosi nel fondo dedicato sul Corriere dello Sport, "sarebbe un imperdonabile errore fidarsi solo della superiorità di una squadra quando si parla di scontri diretti in Champions". Contro l'Eintracht occorrono due partite intonse, senza errori e con colpi da campioni. Se il Napoli giocherà come sa, basando la partita sul piano tecnico, "allora troverà la strada asfaltata. L’Eintracht non ha giocatori del livello di Kvaratskhelia, Osimhen e Lobotka", chiosa Polverosi.