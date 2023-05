"Poteva cambiare prima, ma corda è tesa da agosto": le pagelle di Spalletti

Pareggio esterno per il Napoli. La squadra di Luciano Spalletti, ormai campione d'Italia da un mese, esce dal "Dall'Ara" di Bologna con un 2-2

TuttoNapoli.net

Pareggio esterno per il Napoli. La squadra di Luciano Spalletti, ormai campione d'Italia da un mese, esce dal "Dall'Ara" di Bologna con un 2-2. "Forse poteva cambiare prima in mezzo - scrive la Gazzetta dello Sport nella pagella al tecnico azzurro - ma la corda del Napoli è tesa da agosto". " Il suo calcio, nei ritmi che consente una gara del genere - riporta il Corriere dello Sport - con motivazioni che lo 0-2 finisce per anestetizzare. Però, sempre un bel vedere". Questo invece quanto scrive TMW: "Il Napoli gioca meglio del Bologna e non sembra ancora in vacanza, questo sicuramente è un merito suo. Ma stacca la spina troppo presto. Sicuramente opinabili i cambi, specie Juan Jesus per Kim, ma restano dubbi anche su Osimhen e Kvara: perché toglierli così presto?".

Le pagelle di Spalletti

TuttoMercatoWeb.com: 5,5

Gazzetta dello Sport: 6

Tuttosport: 6

Corriere dello Sport: 6,5

Il Mattino: 6