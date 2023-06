Pranzo ADL-Garcia: si parlerà di mercato e del ritiro

"Giornata intensa Fra colazione, pranzo e poi la presentazione alle 18 nel Salone delle feste del Museo di Capodimonte"

Una mattinata con Aurelio De Laurentiis per Rudi Garcia e la compagna Francesca Brienza poi a pranzo per parlare di mercato e del ritiro. Come sottolinea l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l'occasione sarà sfruttata per fare una prima chiacchierata sul mercato e per organizzarsi in vista del doppio ritiro a Dimaro e Castel Di Sangro.

"Giornata intensa Fra colazione, pranzo e poi la presentazione alle 18 nel Salone delle feste del Museo di Capodimonte, il patron e la sua nuova guida tecnica avranno tempo per confrontarsi e per plasmare i progetti sulla squadra che sarà. E se i tempi lo consentiranno visiterà anche il centro sportivo di Castel Volturno".