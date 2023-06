Pres. Salernitana, esposto contro Giuffredi: "Basta essere ostaggio delle pressioni degli agenti"

Il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, ha depositato presso la commissione federale agenti sportivi un esposto

Il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, ha depositato presso la commissione federale agenti sportivi un esposto nei confronti dell’agente di Sepe e Kastanos, Mario Giuffredi, titolare dell’agenzia MARAT, uno dei più attivi procuratori italiani. Il motivo? Lo svela lo stesso patron granata al Corriere dello Sport: "Non possiamo essere ostaggio di certi comportamenti, di certe pressioni. Ci sono agenti e intermediari che vogliono il bene del calcio e tentano di creare valore per il sistema. Altri il valore lo sottraggono.

Nessun procuratore può dire “il mio giocatore se ne va”: comanda l’agente? Ci sono atteggiamenti poco professionali, che vanno oltre il buon senso e anche il rispetto della privacy nel rapporto tra calciatore e club. Dire “altrimenti il giocatore va via” crea un danno: senza cessione, avremo un giocatore scontento, che non vuole restare alla Salernitana, magari perché non ha avuto un adeguamento dello stipendio pur avendo un contratto lungo. Bisogna porre un argine a certi comportamenti, discuterne in Lega e in Figc, allontanare gli agenti che ragionano così".