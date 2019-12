PRIMA PAGINA - As apre: "Il Real accelera per Fabiàn, lo spagnolo non rinnova col Napoli"

"Il Real Madrid accelera per Fabiàn", questo il titolo che appare in prima pagina sul quotidiano spagnolo As. Il centrocampista spagnolo - si legge - non ha ancora rinnovato con il Napoli, ed il Real Madrid starebbe aumentando in maniera considerevole il proprio interesse. Se il Napoli non dovesse conquistare un posto Champions a fine campionato, sostiene il quotidiano spagnolo, cederà Fabiàn alla fine della stagione.