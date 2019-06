PRIMA PAGINA - AS: "Florentino vuole Fabiàn, aperta trattativa con il Napoli"

L'edizione di oggi del quotidiano spagnolo As apre in prima pagina con il Real Madrid che sarebbe pronto a fare sul serio per Fabiàn Ruiz

L'edizione di oggi del quotidiano spagnolo As apre in prima pagina con il Real Madrid che sarebbe pronto a fare sul serio per Fabiàn Ruiz: il presidente dei blanco Florentino Perez - si legge - avrebbe aperto le trattative con il Napoli.