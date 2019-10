PRIMA PAGINA - As: "Il Real ha un piano per comprare Fabian"

Dopo l'assist decisivo per il pareggio contro la Svezia, Fabian Ruiz è protagonista della prima pagina di As. Il quotidiano spagnolo titola: "Il Real Madrid ha un piano per comprare Fabian". L'obiettivo - si legge - è non farlo rinnovare con il Napoli o, in seconda ipotesi, far mettere sullo spagnolo una clausola inferiore ai 100mln nel prossimo rinnovo.