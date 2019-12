PRIMA PAGINA - CdS: "ADL-Mertens prove d'intesa"

La prima pagina de il Corriere dello Sport apre dando spazio al mercato dell'Inter: "GeroVidal", Marotta vuole accontentare nuovamente Conte: E' Arturo la formula anti-vecchia 'Signora'.

ADL-MERTENS - Spazio in taglio basso al Napoli e alle prove d'intesa tra De Laurentiis e Mertens in merito al rinnovo del belga: "ADL-Mertens prove d'intesa", il Napoli tenta di convincere il belga a restare un altro anno. Spiragli anche per Allan.

ROMA BLINDA IL QUARTO POSTO - Taglio alto dedicato alla vittoria della Roma a Firenze: "Alta Roma", stravince a Firenze e blinda il quarto posto