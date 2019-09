PRIMA PAGINA - Cds: "ADL: Milik la mia stella, 20 gol senza rigori. Nessun rimpianto per Icardi"

"Milik è la mia stella", titola il Corriere dello Sport con un virgolettato di Aurelio De Laurentiis che si racconta in un'intervista: "Nessun rimpianto per Icardi, il polacco ha fatto 20 gol senza rigori. Ancelotti è il nostro von Karajan (uno dei più grandi direttori d'orchestra, ndr). Non capisco perché i tifosi non rispondono. Cosa devo fare? Prendere il Milan?", le anticipazioni dell'intervista.