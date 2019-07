PRIMA PAGINA - CdS: "ADL pronto a giocare la carta Insigne per Icardi. E spunta il 20enne Lovera"

“Icardi, il Napoli offre Insigne”. Così titola l’edizione odierna del Corriere dello Sport. “A 35 anni dall’arrivo di Maradona, Mauro accende la fantasia dei tifosi napoletani. DeLa non si scopre ma è pronto a giocare la carta Lorenzinho”.

In taglio alto un nome nuovo per il mercato azzurro: “Ancelotti mette la freccia: Lovera è vicinissimo. Gioca nel Rosario Central, è un’ala e ha solo 20anni. Il Napoli lo ha in pugno”.