PRIMA PAGINA - CdS: "ADL, via al casting per la panchina"

La prima pagina de il Corriere dello Sport apre con: "Le scommesse di Adriano". Il 'Diavolo', il superMonza e le 'visioni' di Berlusconi. Di fianco spazio al Napoli in merito al futuro della panchina azzurra: "ADL, via al casting per la panchina", il patron sonda il mercato per il dopo Ancelotti. Tutti in ritiro a Castel Volturno.