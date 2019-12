PRIMA PAGINA - CdS: "ADL vuole il regista, obiettivo Torreira"

L'edizione di oggi de Il Corriere dello Sport dà spazio in prima pagina anche al Napoli ed il mercato: il presidente De Laurentiis si sarebbe mosso per avviare i contatti con l'Arsenal: l'obiettivo sarebbe Lucas Torreira (23), elemento identificato come ideale per rinforzare il centrocampo a disposizione di Rino Gattuso. Spazio poi a Cristiano Ronaldo, l'aticipo tra Roma e Fiorentina ed un'intervista esclusiva ad Eriksson.