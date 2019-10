PRIMA PAGINA - CdS: "Al Mondiale con MancinI"

La prima pagina de Il Corriere dello Sport apre con: "Al Mondiale con Mancini". Conquistata la qualificazione, ecco il nuovo contratto fino al 2022. Da oggi diventa esecutivo il rinnovo per un altro biennio: il ct non eserciterà la clausola che gli permetterebbe di liberarsi. Ha pronto il piano per il Qatar: Tonali, Pinamonti Scamacca, Castrovilli e Orsolini i nuovi giovani per l'Italia. E regala al Papa una numero 10 speciale.