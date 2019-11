PRIMA PAGINA - CdS: "Anche il Napoli su Haaland. Lady Insigne: "Non siamo in fuga"

La prima pagina del Corriere dello Sport apre con: "Condannato a smettere", la verità di Montolivo sull'addio al Milan e al calcio. In taglio alto: "La stella promessa", viene definito Haaland, il 2000 del Salisburgo "per 5mln di euro era stato bloccato da Paratici ma disse 'no grazie, preferisco giocare' e scelse Salisburgo. Ora torna alla carica, ma ci sono anche United, Chelsea e Napoli ma i bianconeri hanno il gancio Raiola". In taglio basso spazio al Napoli e alle parole di sua moglie Jenny che smentisce alcuni rumors trapelati nei giorni scorsi su una paura delle mogli dei giocatori: "Napoli, lady Insigne: "Non siamo in fuga. Non c'è da avere paura"