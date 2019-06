PRIMA PAGINA - CdS apre con Barella: "La Roma aspetta il sì"

Si parla di Nicolò Barella e del suo futuro sulla prima pagina del Corriere dello Sport, che in apertura racconta l'intrigo tra Inter e Roma: "Nicolò, la Roma aspetta il sì". Il quotidiano però sottolinea che, dopo aver trovato l'accordo, i giallorossi ora si trovano ad assistere alla contromossa del club della famiglia Zhang, che vorrebbe portare via Pellegrini dalla capitale nel caso in cui il centrocampista del Cagliari dovesse accasarsi alla corte di Fonseca.