PRIMA PAGINA - CdS: "Black Friday! E la Uefa vuole cambiare il fuorigioco"

"Black Friday!" si legge in prima pagina sul Corriere dello Sport oggi in edicola. Sullo sfondo Lukaku e Smalling, ex compagni allo United, rivali domani in Roma-Inter. In palio scudetto e Champions. Entrambi, inoltre, sono simboli contro il razzismo.

OUT KHEDIRA - Il quotidiano parla anche di Khedira, operato, che starà fuori tre mesi, e propone le parole di Ceferin, numero uno della Uefa, che critica il Var e annuncia: "Cambiamo il fuorigioco". Di spalla anche le cifre su quanto guadagnano gli agenti: in Italia è il loro paradiso.