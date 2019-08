PRIMA PAGINA - CdS Campania accoglie Lozano: "Bienvenido Chucky! Icardi, le ore della svolta"

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania, apre in prima pagina con il mercato e l'arrivo di Lozano in casa Napoli. Il messicano - si legge - è atteso in Italia tra stasera e domani, giovedì sosterrà il primo allenamento. Spazio anche al caso Icardi, con le prossime che saranno le ore della svolta e che vedranno De Laurentiis in prima fila.