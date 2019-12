Blitz per Lobotka. Si legge questo in prima pagina sull'edizione odierna del Corriere dello Sport. Il quotidiano fa sapere che il ds Giuntoli è pronto a volare in Spagna per trattare col Celta Vigo l'acquisto del regista classe 1994 seguito già in passato. Spazio anche al futuro di Fabian col rinnovo in bilico.