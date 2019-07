PRIMA PAGINA - CdS Campania: "James, dieci giorni per regalarlo ad Ancelotti"

L'edizione di oggi de Il Corriere dello Sport edizione Campania apre in prima pagina con l'affare James ed il conto alla rovescia scattato per il Napoli: il club di De Laurentiis, infatti, ha dieci giorni per portare il colombiano alla corte di Ancelotti. Il 29 il Real lo aspetta in ritiro, l'Atletico non accelera e il patron dei partenopei spinge per il prestito.