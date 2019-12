PRIMA PAGINA - CdS Campania: "Lobotka col botto! Ballano solo 2mln per l'accordo"

L'edizione di oggi de Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania, apre in prima pagina con il mercato in casa Napoli: Stanislav Lobotka (25) è il primo nome sulla lista di Gattuso, e l'affare sembra in dirittura d'arrivo. Ieri incontro positivo a Madrid per la definizione dell'affare, con l'accordo che sarebbe ormai ad un passo. Ballano - si legge - due mln di differenza ma ci sarebbe ottimismo sulla buona riuscita dell'operazione. Già trovato anche l'accordo con il giocatore.