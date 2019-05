PRIMA PAGINA - CdS Campania: "Rodrigo del Valencia primo obiettivo di Ancelotti. Di Lorenzo, giovedì le visite"

Il Napoli continua a lavorare sul mercato. Come scrive la prima pagina de Il Corriere dello Sport edizione Campania, Giovanni Di Lorenzo (25) sarà il primo acquisto per il club di De Laurentiis, fissate per giovedì le visite mediche. Napoli che, inoltre, avrebbe messo nel mirino anche Rodrigo (28), attaccante di casa Valencia: il brasiliano - si legge - sarebbe la prima scelta di Ancelotti per l'attacco, visto che è stato identificato come spalle naturale di Arek Milik.