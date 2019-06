PRIMA PAGINA - CdS Campania spinge per James: "Arriva l'alleato!"

"James, arriva l'alleato". Sull'edizione del Corriere dello Sport Campania si parla ancora di James Rodriguez e il suo possibile approdo al Napoli, che ha inserito il colombiano in cima alla lista dei desideri per quest'estate. Chi è l'alleato? Adidas - come si legge - che sarebbe pronta a pagare il 20% dell'ingaggio dell'ex Porto, pari a 6,5 milioni in totale.