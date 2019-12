PRIMA PAGINA - CdS Campania titola: "Gattuso con amore"

"Gattuso con amore". E' questo il titolo d'apertura dell'edizione odierna del Corriere dello Sport-Campania, che si sofferma sulla ricerca dei primi punti in azzurro da parte del nuovo allenatore. A Reggio Emilia i partenopei vogliono ritrovare un successo che manca da due mesi ormai e per farlo Ringhio non cambia molto: l'attacco dovrebbe esser composto ancora da Callejon, Milik e Insigne.