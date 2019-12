PRIMA PAGINA - CdS: "Carica Gattuso, subito Insigne!"

L'edizione di oggi de Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la Juve ed il nuovo tridente che starebbe nascendo per superare nuovamente l'Inter: Ronaldo, Higuain e Dybala insieme. Spazio, poi, al nuovo Napoli di Gattuso: il tecnico vorrebbe puntare forte su Insigne e Milik per rilanciare subito la squadra in campionato. In prima anche le romane in Europa League: passaggio con brivido per la Roma, eliminata la Lazio.