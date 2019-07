PRIMA PAGINA - CdS: "Chiesa-Juve, ora il giocatore può rompere con Commisso"

L'edizione di oggi de Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con Federico Chiesa, blindato più volte dal neo presidente della Fiorentina, e la possibilità che proprio il beniamino della tifoseria viola possa rompere con Commisso, visto che la Juventus ha l'ok del giocatore per il trasferimento. Spazio anche a Barella in casa Inter, De Ligt per la Juve e la battaglia di Lady Nainggolan.