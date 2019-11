PRIMA PAGINA - CdS: "Cr7 cerca una via di fuga!"

L'edizione odierna de Il Corriere dello Sport apre con una lunga intervista a Frank Ribery: "Mai dimenticato le mie origini, sono cresciuto nelle difficoltà. Non amo il Var ma mi adeguo". Spazio, poi, al caso Cristiano Ronaldo in casa Juve, con il portoghese che, secondo quanto confermato dai media spagnoli, starebbe cercando una via di fuga da quel di Torino.