PRIMA PAGINA - CdS e la sfida Napoli-Roma per Icardi: "Si gioca al rialzo!"

Finisce male, a causa di una rissa scoppiata in campo, l'amichevole disputata a Rivisondoli tra il Napoli Primavera e il...

MULTIMEDIA FOTO - NAPOLI STAVOLTA IN BIANCO: IL CLUB SVELA LA DIVISA PER IL RETURN MATCH COL BARÇA Il Napoli non indosserà nuovamente la maglia azzurra per la sfida contro il Barcellona, come fatto all'andata Il Napoli non indosserà nuovamente la maglia azzurra per la sfida contro il Barcellona, come fatto all'andata