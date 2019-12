PRIMA PAGINA - CdS e le parole di Ancelotti: "Everton, sfida che mi affascina"

L'edizione di oggi de Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con Juve e Lazio, pronte a giocarsi oggi la SuperCoppa Italiana a Riyad. Spazio poi all'Inter e la vittoria che tiene i nerazzurri in testa insieme alla vecchia signora. Poi Ancelotti, e le parole del tecnico dopo l'approdo all'Everton: "Sfida che mi affascina". Spazio, poi, alla Fiorentina con Iachini in pole per la panchina, ed il Liverpool vincitore del mondiale per club.