PRIMA PAGINA - CdS: "Ibrahimovic al Bologna per sei mese"

La prima pagina de il Corriere dello Sport apre con: "Lukaku", doppiette di Martinez e Romelu. Inter a -1. Conte passa in casa del Sassuolo e mantiene il contatto con la vetta, ma il finale (da 4-1 a 4-3) gli fa perdere la pazienza: dura strigliata alla squadra al termine della partita. Poi il Bologna: "Ibrahimovic per sei mesi. Miha spinge per avere lo svedese da gennaio a giugno".