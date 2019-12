PRIMA PAGINA - CdS: "Il Napoli insiste per Lobotka, spunta l'idea Carrasco"

L'edizione di oggi de Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il mercato e gli ormai probabili ritorni in Serie A di Ibrahimovic e Vidal. Spazio, ovviamente, anche al Napoli: gli azzurri - legge - insistono per Lobotka, e dalla Cina spunta l'idea Ferreira Carrasco (26), attualmente in forza al Dalian Yifang di Hamsik. La Juve, intanto, entra in corsa per Paredes, altro obiettivo del Napoli di De Laurentiis.