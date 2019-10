PRIMA PAGINA - CdS: "Il Napoli non ci sta, è una cafonata"

La prima pagina de il Corriere dello Sport, apre con: "Senza fine". Ronaldo a tempo scaduto: la Juve batte il Genoa (2-1) e torna davanti all'Inter. In taglio alto spazio al Napoli: "Il Napoli non ci sta, è una cafonata". L'arbitro nega il rigore a Llorente e l'Atalanta va sul 2-2. Putiferio in campo, espulso Ancelotti. E Aurelio esplode.