PRIMA PAGINA - CdS: "Il Napoli prepara l'offerta per Icardi"

L'edizione di oggi de Il Corriere dello Sport apre in prima pagina apre in prima pagina con il mercato ed il Napoli pronto a sferrare un nuovo assalto per Icardi: il club di De Laurentiis - infatti - starebbe preparando una nuova offerta per l'attaccante argentino, nell'ambito di un valzer di punte che porterebbe Dzeko in nerazzurro, con lo scambio Lukaku-Dybala alle porte.