PRIMA PAGINA - CdS: "Insigne-2024, il nodo. Rinnovo solo a cifre più basse"

“Manolas a casa Napoli. Insigne-2024: il nodo”. Così titola l’edizione odierna del Corriere dello Sport. Il quotidiano scrive: “Il greco è a Dimaro. Rinnovo per Lorenzo solo a cifre più basse. E Carletto va ko contro Pippo Inzaghi”.

Apertura dedicata a Sinisa Mihajlovic: “Vincerò anche questa”, il titolo di apertura dopo il drammatico annuncio della leucemia.

Spazio anche per l’editoriale di Ivan Zazzaroni. “Vi avevo chiesto riservatezza. Volevo essere io a dirvelo ma qualcuno per vendere qualche copia in più ha rovinato un'amicizia di vent'anni. Mi dispiace”, ha detto Mihajlovic in conferenza stampa riferendosi al direttore del Corriere dello Sport che scrive sull’edizione odierna del quotidiano un editoriale dal titolo: “Ho fatto il giornalista non l’amico ma oggi non lo rifarei”.