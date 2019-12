PRIMA PAGINA - CdS: "Juve-Inter, colpi da Scudetto"

"Juve-Inter: colpi da Scudetto” è il titolo della prima pagina del Corriere dello Sport. Il testa a testa in classifica, le difficoltà di Sarri e l’eliminazione di Conte dalla Champions League infiammano le trattative di gennaio. Paredes e Vidal sono le possibili mosse per il prossimo mercato per le due squadre al vertice del campionato.

ANCELOTTI CHE SA SOLO VINCERE - Di fianco spazio alla seconda vittoria dell'Everton di Ancelotti: "Ancelotti che sa solo vincere"

FIORENTINA, NIENTE PAURA - In basso invece la presentazione ufficiale di Iachini: “Fiorentina, niente paura” il nuovo allenatore viola si presenta con idee chiare: “Subito 40 punti poi potremo divertirci”