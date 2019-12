PRIMA PAGINA - CdS: "Juve-Kulusevski, botto da 44 mln"

L'edizione di oggi de Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la Roma e l'acquisto del club giallorosso da parte del miliardario americano Dan Friedkin: diverse strategie per rialzare il club ed il rilancio sportivo finanziario e commerciale. Spazio, poi, al mercato: la Juve ha messo le mani su Kulusevski, un'operazione che in totale richiederà un esborso di 44 mln. Poi Ancelotti e la sfida contro Guardiola in Inghilterra, all'ombra di Jurgen Klopp capolista con il suo Liverpool.