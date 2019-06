PRIMA PAGINA - CdS: "Manolas al Napoli solo senza clausola"

“Sarri è un’altra storia”. Queste le parole di Gianluigi Buffon riportate in prima pagina dal Corriere dello Sport che propone un’intervista esclusiva all’ex portiere della Nazionale. “Nè rivoluzione né scommessa: Maurizio per la Juve è un percorso inedito. Non toccate le stelle di Conte. Cosa cerco oggi? L’emozione”.

Di spalla spazio al Napoli: “Manolas al Napoli solo senza clausola”.