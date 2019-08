PRIMA PAGINA - CdS: "Napoli alla carica per Icardi!", poi sul divieto per i nati in Campania: "Sarri vietato!"

L'edizione di oggi de Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la situazione di Mauro Icardi, sempre più al centro del mercato dopo l'arrivo in nerazzurro di Lukaku. Il Napoli - si legge - sarebbe pronto a tornare alla carica per l'attaccante argentino sul quale ci sarebbe anche l'inserimento della Roma, con la Juve che resta in agguato. Spazio anche al divieto per i nati in Campania di assistere al match tra Juventus e Napoli: "Sarri vietato!".