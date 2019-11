PRIMA PAGINA - CdS: "Napoli, partono le raccomandate"

La prima pagina de il Corriere dello Sport apre con: "Solo Conte può fermarli", Lippi esclusivo, prima intervista dell'ex CT dopo l'addio alla Cina. In taglio basso spazio al Napoli e ai provvedimenti in arrivo da parte di De Laurentiis verso gli azzurri: "Napoli, partono le raccomandate", oggi le lettere ai giocatori che annunciano i tagli allo stipendio per l'ammutinamento. Risparmiato solo l'infortunato Malcuit.