PRIMA PAGINA - CdS: "Napoli punito: è ritiro"

La prima pagina de il Corriere dello Sport apre con: "Da padroni", dopo 30 anni, la Lazio vince a San Siro in campionato. In taglio alto: "Balo si ribella", bersagliato dai tifosi del Verona, Mario scaglia la palla in curva e fa il gesto di andarsene. Gara sospesa. Juric: "Nessun ululato". Il giocatore sui social: "Non è un uomo vero chi nega l'evidenza". Spazio anche al Napoli "Napoli punito: è ritiro", domani il Salisburgo.