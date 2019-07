PRIMA PAGINA - CdS: "Operazione James, Giuntoli a Madrid per chiudere l'affare"

L'edizione di oggi de Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con l'affare James che sembra ormai in dirittura d'arrivo: il ds azzurro Cristiano Giuntoli è a Madrid per chiudere la trattativa che porterà il giocatore colombiano all'ombra del Vesuvio. Spazio anche al caso Icardi, con Agnelli che è volato ad Ibiza per cercare di avvicinare l'attaccante argentino.