PRIMA PAGINA - CdS: "Parma, Inglese è tuo! Al Napoli 22 mln, prestito con obbligo di riscatto"

L'edizione di oggi de Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la cessione di Roberto Inglese al Parma: l'attaccante passerà ai ducali in prestito con obbligo di riscatto, per un affare da 22 mln nelle casse del Napoli. Spazio anche al futuro di Zaniolo, l'arrivo di De Ligt alla Juventus ed il futuro di Mauro Icardi.